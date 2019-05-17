Аллегри провел еще одну встречу с руководством "Ювентуса"

Состоялся новый раунд переговоров между руководством "Ювентуса" и тренером команды Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Sky Sport Italia, стороны не смогли продвинуться по вопросу продления контракта. В пятницу, 17 мая, пройдет решающая встреча.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. За это время клуб под его руководством пять раз выигрывал чемпионат, четыре раза становился обладателем Кубка Италии и дважды суперкубка страны.

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