Аллегри провёл юбилейный матч во главе "Ювентуса" в Серии А

Теги ювентусмассимилиано аллегриджованни трапаттонимарчелло липпистатистика

Аллегри провёл юбилейный матч во главе "Ювентуса" в Серии А

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг отметки в 200 игр у руля туринской команды в рамках Серии А.

Юбилейным для 54-летнего специалиста стал проигранный матч против "Сассуоло" (1:2) в среду.

В 200 встречах под руководством Аллегри "старая синьора" одержала 146 побед, 31 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Больше него матчей во главе "Ювентуса" в чемпионате Италии провели только два тренера - Джованни Трапаттони (402) и Марчелло Липпи (258).

Не пропустите: Пиоли провел юбилейный матч во главе "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави ответил на предложение "Барселоны" возглавить команду

Хави ответил на предложение "Барселоны" возглавить команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов