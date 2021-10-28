Аллегри провёл юбилейный матч во главе "Ювентуса" в Серии А

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг отметки в 200 игр у руля туринской команды в рамках Серии А.

Юбилейным для 54-летнего специалиста стал проигранный матч против "Сассуоло" (1:2) в среду.

В 200 встречах под руководством Аллегри "старая синьора" одержала 146 побед, 31 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

Больше него матчей во главе "Ювентуса" в чемпионате Италии провели только два тренера - Джованни Трапаттони (402) и Марчелло Липпи (258).

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