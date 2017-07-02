Аллегри рассказал, что не пытался удержать Погба в "Ювентусе"

Теги ювентусмассимилиано аллегриполь погбаманчестер юнайтед

Аллегри рассказал, что не пытался удержать Погба в "Ювентусе"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что не пытался сорвать трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"Я не сделал ничего, чтобы удержать Погба в "Ювентусе“, потому что когда клуб назвал мне сумму… Погба или Дибала? Пауло играет грациознее, за его движениями легко смотреть, но Поль обладает редкой физической силой и техникой, что делает его уникальным" - приводит слова Аллегри Sky Sport.

Напомним, что Погба перешел в "МЮ" прошлым летом за 105 миллионов евро.

Читайте также: "Ювентус" поборется за Себальоса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов