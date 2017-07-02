Аллегри рассказал, что не пытался удержать Погба в "Ювентусе"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что не пытался сорвать трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"Я не сделал ничего, чтобы удержать Погба в "Ювентусе“, потому что когда клуб назвал мне сумму… Погба или Дибала? Пауло играет грациознее, за его движениями легко смотреть, но Поль обладает редкой физической силой и техникой, что делает его уникальным" - приводит слова Аллегри Sky Sport.

Напомним, что Погба перешел в "МЮ" прошлым летом за 105 миллионов евро.

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