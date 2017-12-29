Аллегри рассказал, что отрицательно повлияло на Дибалу

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Аллегри рассказал, что отрицательно повлияло на Дибалу

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что, по его мнению, отрицательно повлияло на форварда его команды Пауло Дибалу.

"Наши отношения с Дибалой абсолютно не изменились. Он перешёл в "Ювентус" три года назад и добился значительного прогресса. Мы очень рассчитываем на него, а он много дал команде. Но Пауло навредило то, что в начале сезона его начали сравнивать с Неймаром, Месси и Роналду. К счастью, Дибала умный парень и понимает, что нельзя сравнивать 24-летнего парня со священными монстрами Месси и Роналду, которые выиграли десять "Золотых мячей". Пауло нужно следовать по своему пути, чтобы его ни с кем не сравнивали. У него свои способности и качества, которые его выделяют. Дибала - выдающийся игрок" - приводит слова Аллегри AS.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 25 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста. 

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