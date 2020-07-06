Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру, а так же сообщил, что делает в свободное время.



"Свободное время использую для того, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьей и родным городом, где живет много моих давних друзей.



Мне без разницы, в какой стране работать. Ищу клуб, с которым мы будем вместе работать и у которого есть амбиции побеждать.

Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто", - цитирует 52-летнего игрока Marca.



Напомним, Аллегри покинул "Ювентус" по окончании сезона-2018/2019.

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