Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру, а так же сообщил, что делает в свободное время.
"Свободное время использую для того, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьей и родным городом, где живет много моих давних друзей.
Мне без разницы, в какой стране работать. Ищу клуб, с которым мы будем вместе работать и у которого есть амбиции побеждать.
Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто", - цитирует 52-летнего игрока Marca.
Напомним, Аллегри покинул "Ювентус" по окончании сезона-2018/2019.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17