Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

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Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, где хотел бы продолжить карьеру, а так же сообщил, что делает в свободное время.

"Свободное время использую для того, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьей и родным городом, где живет много моих давних друзей.

Мне без разницы, в какой стране работать. Ищу клуб, с которым мы будем вместе работать и у которого есть амбиции побеждать.

Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто", - цитирует 52-летнего игрока Marca.

Напомним, Аллегри покинул "Ювентус" по окончании сезона-2018/2019.

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