Аллегри рассказал, как едва не возглавил "Реал"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что прошлым летом он мог возглавить мадридский "Реал".
"Перед началом нынешнего сезона я подписал контракт с "Реалом". Но на следующий день я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу тренировать "Ювентус". В ответ он поблагодирал меня.
У меня не было сомнений с тех пор, как в мае меня пригласил "Ювентус". Конечно, работа в "Реале" стала бы вершиной в моей работе. Но в жизни нельзя получить все. Я горжусь тем, что четыре года тренировал "Милан", а теперь в течение уже шести лет работаю в "Ювентусе". Я дважды отказал "Реалу", - приводит слова Аллегри GQ.
Напомним, что "Реал" после отказа Аллегри пригласил тренера "Эвертона" Карло Анчелотти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14