Аллегри рассказал, как едва не возглавил "Реал"

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Аллегри рассказал, как едва не возглавил "Реал"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что прошлым летом он мог возглавить мадридский "Реал".

"Перед началом нынешнего сезона я подписал контракт с "Реалом". Но на следующий день я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу тренировать "Ювентус". В ответ он поблагодирал меня. 

У меня не было сомнений с тех пор, как в мае меня пригласил "Ювентус". Конечно, работа в "Реале" стала бы вершиной в моей работе. Но в жизни нельзя получить все. Я горжусь тем, что четыре года тренировал "Милан", а теперь в течение уже шести лет работаю в "Ювентусе". Я дважды отказал "Реалу", - приводит слова Аллегри GQ.

Напомним, что "Реал" после отказа Аллегри пригласил тренера "Эвертона" Карло Анчелотти.

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