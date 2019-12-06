Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он вернется к работе не раньше следующего сезона.
"Я вернусь к работе в июне. Когда я ушел из "Ювентуса", то сразу решил взять годичную паузу.
Я 18 лет был футболистом, а затем еще 16 лет тренировал. Поэтому спустя 34 года я решил взять паузу. Теперь у меня есть возможность подумать, пообщаться с людьми, уделить время личной жизни, театру, выставкам искусству, книгам.
Я изучаю английский язык и уже неплохо говорю на нем. В следующем году мне предстоит нелегкий выбор. После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу облажаться", - приводит слова Аллегри ESPN.
52-летний Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса" пять раз стал чемпионом Италии, а также дважды дошел до финала Лиги Чемпионов. Ранее он также выигрывал Серию А на посту наставника "Милана".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7