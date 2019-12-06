Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру



Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он вернется к работе не раньше следующего сезона.

"Я вернусь к работе в июне. Когда я ушел из "Ювентуса", то сразу решил взять годичную паузу.

Я 18 лет был футболистом, а затем еще 16 лет тренировал. Поэтому спустя 34 года я решил взять паузу. Теперь у меня есть возможность подумать, пообщаться с людьми, уделить время личной жизни, театру, выставкам искусству, книгам.

Я изучаю английский язык и уже неплохо говорю на нем. В следующем году мне предстоит нелегкий выбор. После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу облажаться", - приводит слова Аллегри ESPN.

52-летний Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса" пять раз стал чемпионом Италии, а также дважды дошел до финала Лиги Чемпионов. Ранее он также выигрывал Серию А на посту наставника "Милана".

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