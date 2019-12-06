Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру
Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он вернется к работе не раньше следующего сезона.

"Я вернусь к работе в июне. Когда я ушел из "Ювентуса", то сразу решил взять годичную паузу. 

Я 18 лет был футболистом, а затем еще 16 лет тренировал. Поэтому спустя 34 года я решил взять паузу. Теперь у меня есть возможность подумать, пообщаться с людьми, уделить время личной жизни, театру, выставкам искусству, книгам.

Я изучаю английский язык и уже неплохо говорю на нем. В следующем году мне предстоит нелегкий выбор. После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу облажаться", - приводит слова Аллегри ESPN.

52-летний Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса" пять раз стал чемпионом Италии, а также дважды дошел до финала Лиги Чемпионов. Ранее он также выигрывал Серию А на посту наставника "Милана".

Не пропустите: Аллегри готов вернуться к работе только ради одного клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Кальяри Кальяри 14 28
5 Рома Рома 14 28
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 14 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов