Аллегри рассказал о будущем Рэмзи в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился информацией о будущем валлийского хавбека команды Аарона Рэмзи.
"Аарон Рэмзи собирается покинуть "Ювентус". Мы над этим работаем. Других изменений в планах нет, в этом уверенность 99%", - приводит слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицо Романо.
В нынешнем сезоне Серии А Рэмзи сыграл все в трех матчах, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.
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|Аталанта
|26
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|26
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
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|17