Аллегри рассказал о будущем Рэмзи в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился информацией о будущем валлийского хавбека команды Аарона Рэмзи.

"Аарон Рэмзи собирается покинуть "Ювентус". Мы над этим работаем. Других изменений в планах нет, в этом уверенность 99%", - приводит слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицо Романо.

В нынешнем сезоне Серии А Рэмзи сыграл все в трех матчах, в которых не сумел отличиться голевыми действиями.

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