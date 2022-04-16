Аллегри рассказал о летнем отказе "Реалу"

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Аллегри рассказал о летнем отказе "Реалу"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал об отказе мадридскому "Реалу" прошлым летом.

"Я ни капли не сожалею о том, что выбрал "Ювентус" вместо "Мадрида". Я согласовал контракт с "Реалом", всё было полностью готово. 

Но мой 10-летний сын живет в Турине и когда "Ювентус" предложил мне вернуться, мне было очень легко сказать им "да". Я не жалею о своем решении".

Я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу вернуться в "Ювентус", - сказал итальянский специалист.

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