Аллегри рассказал о летнем отказе "Реалу"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал об отказе мадридскому "Реалу" прошлым летом.
"Я ни капли не сожалею о том, что выбрал "Ювентус" вместо "Мадрида". Я согласовал контракт с "Реалом", всё было полностью готово.
Но мой 10-летний сын живет в Турине и когда "Ювентус" предложил мне вернуться, мне было очень легко сказать им "да". Я не жалею о своем решении".
Я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу вернуться в "Ювентус", - сказал итальянский специалист.
Также не пропустите: Лаксальт поделился мнением о шансах "Динамо" на чемпионство. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА на 95-й минуте упустил победу в Уфе
-
"Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Брайтону"
-
Гвардиола восхищается Бензема
-
Головин высказался о победе над "Ренном"
-
Зинедин Зидан - приоритет ПСЖ
-
"Атлетико" серьезно относится к Дарвину Нуньесу
-
Аллегри рассказал о летнем отказе "Реалу"
-
Почеттино мечтает о возвращении в АПЛ
-
"Спартак" оденет форму со шрифтом Брайля на матч с "Рубином"
-
"Тоттенхэм" заинтересован в подписании защитника "Атлетико"
-
Лаксальт поделился мнением о шансах "Динамо" на чемпионство
-
"Милан" могут купить за миллиард евро
-
"Манчестер Юнайтед" может подписать Бергвейна по просьбе тен Хага
-
Томас Партей рискует пропустить остаток сезона
-
"Реал" хочет представить новый "Сантьяго Бернабеу" в 75 годовщину его открытия
-
Ваноли уже успел пропитаться "Спартаковским духом"
-
"Наполи" может продлить контракт с Мертенсом
-
Куртуа считает, что поражение от "Барселоны" было не более чем случайностью
-
Лаксальт высказался по поводу уровня РПЛ
-
Хамес Родригес хочет вернуться в Европу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14