Аллегри рассказал о состоянии травмированного Роналду



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал состоянии португальского нападающего Криштиану Роналду, который восстанавливается после травмы.

"С Криштиану все в порядке, но он должен быть осторожен, так как в данный момент у него важная стадия восстановления. Он вернется на поле тогда, когда будет в хорошей форме и ему здоровью ничего не будет угрожать", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Роналду выбыл из строя из-за повреждения сгибателей правого бедра. Сроки его восстановления не разглашаются.

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