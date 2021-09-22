Аллегри рассказал, почему он публично накричал на игроков "Ювентуса" после матча с "Миланом"

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Аллегри рассказал, почему он публично накричал на игроков "Ювентуса" после матча с "Миланом"

Фото: твиттер Lercio.it/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал причину своей вспышки ярости после окончания матча 4-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:1).

"Я тоже человек, и у меня тоже бывают эмоции. Команда уже два года играет без перерывов, поэтому те игроки, которые выходят на замену, должны быть более заряженными на игру. Я хочу добиться большего уважения от тех, кто начинает матч в стартовом составе, а также от тех, кто выходит на замену. У футболистов "Ювентуса" должно быть чувство уважения и ответственности", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" крайне неудачно стартовал в Серии А. В четырех турах туринцы набрали всего два очка и сейчас клуб находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

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