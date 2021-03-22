Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу" в 2018 году
Фото La Presse
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что отклонил предложение "Реала".
По словам итальянца, представители королевского клуба связывались с ним в 2018 году.
"Три года назад мы контактировали с "Реалом", но тогда я пообещал, что останусь в "Ювентусе". Это единственный вариант, который я отклонил", - приводит слова Аллегри Football Italia.
53-летний специалист возглавлял "старую синьору" с 2014 по 2019 год, с тех пор он остаётся без работы.
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|Команда
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|О
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|Реал Мадрид
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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