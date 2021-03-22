Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу" в 2018 году

Теги реал мадридювентусмассимилиано аллегри

Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу" в 2018 году

Фото La Presse

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри признался, что отклонил предложение "Реала".

По словам итальянца, представители королевского клуба связывались с ним в 2018 году.

"Три года назад мы контактировали с "Реалом", но тогда я пообещал, что останусь в "Ювентусе". Это единственный вариант, который я отклонил", - приводит слова Аллегри Football Italia.

53-летний специалист возглавлял "старую синьору" с 2014 по 2019 год, с тех пор он остаётся без работы.

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