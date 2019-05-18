Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет свой пост, сделал заявление о своём будущем.

"Пока не знаю, что меня ждёт. Для начала нужно немного отдохнуть. Но после 15 июля у меня может возникнуть огромное желание вернуться к работе. Я оценю ситуацию и поступившие предложения. Если их не будет, то у меня появится год, который можно посвятить себе, семье и друзьям", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к 51-летнему специалисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Не пропустите: Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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