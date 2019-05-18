Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который по окончании сезона покинет свой пост, сделал заявление о своём будущем.

"Пока не знаю, что меня ждёт. Для начала нужно немного отдохнуть. Но после 15 июля у меня может возникнуть огромное желание вернуться к работе. Я оценю ситуацию и поступившие предложения. Если их не будет, то у меня появится год, который можно посвятить себе, семье и друзьям", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к 51-летнему специалисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

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