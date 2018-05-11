Аллегри раздумывает над тремя вариантами продолжения карьеры

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает TMW, Аллегри рассматривает три варианта. Он может продлить соглашение с клубом, либо перебраться в АПЛ. Также итальянец может сделать паузу в тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

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