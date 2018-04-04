Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"

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Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий по матчу своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Теперь мы должны подумать о чемпионате, а затем отправиться в Мадрид, чтобы сыграть в нашу игру. Я разочарован третьим голом, потому что в тот момент мы все равно могли бы перенести вопрос о победителе пары на второй матч. Теперь это уже невозможно. Третий мяч "Реала" был разрушительным для нас. Невозможно выиграть три титула Лиги Чемпионов в течение четырех лет случайно", - цитирует наставника "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru

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