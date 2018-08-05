Аллегри: "Реал" всегда будет конкурентоспособным клубом, с Роналду или без него"

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Аллегри: "Реал" всегда будет конкурентоспособным клубом, с Роналду или без него"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после поражения от "Реала" (1:3) в Международном кубке чемпионов.

"Реал" - отличная команда. Мы рады, что Криштиану с нами, особенно на международной арене, и рады опыту, который он привносит в клуб. "Реал" всегда будет конкурентоспособным клубом, с Роналду или без него.

Мне будет очень приятно тренировать Роналду. Конечно, он один из лучших футболистов в мире наряду с Лионелем Месси. С нетерпением жду возможности поработать вместе с таким фантастическим футболистом" - приводит слова Аллегри Goal.com.

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