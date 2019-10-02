Аллегри решил не возвращаться к тренерской работе до лета
Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри принял важное решение о своём будущем.
По информации Corriere dello Sport, 52-летний специалист не намерен возвращаться к работе до лета 2020 года.
У Аллегри есть предложения о трудоустройстве, однако он хочет отдохнуть до конца текущего сезона.
Последним клубом итальянца был туринский "Ювентус", который он возглавлял 5 лет.
СМИ пишут об интересе к Аллегри со стороны "Манчестер Юнайтед", "Милана", "Тоттенхэма" и ПСЖ.
Не пропустите: Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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|7
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|7
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|7
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|Тоттенхэм
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|Челси
|7
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|7
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|9
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|7
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|10
|Манчестер Юнайтед
|7
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|Бернли
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|7
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|7
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