Аллегри решил покинуть "Ювентус" по окончании сезона

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение об уходе из клуба, сообщает эксперт Люка Момблано в своем твиттере.

По сведениям источника, наставник уже сообщил о своем желании руководству клуба.

Аллегри огорчен тем, что ему вновь не удалось привести "Ювентус" к победе в Лиге Чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/4 финала "Юве" дома проиграл "Реалу" со счетом 0:3.

Интерес к Аллегри проявляют "Челси" и ПСЖ.

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