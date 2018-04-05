Аллегри решил покинуть "Ювентус" по окончании сезона

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри решил покинуть "Ювентус" по окончании сезона

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри принял решение об уходе из клуба, сообщает эксперт Люка Момблано в своем твиттере.

По сведениям источника, наставник уже сообщил о своем желании руководству клуба.

Аллегри огорчен тем, что ему вновь не удалось привести "Ювентус" к победе в Лиге Чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/4 финала "Юве" дома проиграл "Реалу" со счетом 0:3.

Интерес к Аллегри проявляют "Челси" и ПСЖ.

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