Аллегри: "Роналду будет сложно вернуться в строй к матчу с "Аяксом"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Криштиану Роналду, скорее всего, пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом", который состоится 10 апреля.

"Роналду работает над восстановлением. Мы надеемся, что он сможет сыграть с "Аяксом", но сделать это будет сложно.

Дуглас Коста находится в хорошем состоянии и сможет принять участие в матче. По Дибале посмотрим, Манджукич простыл, мы оценим его состояние", - приводит слова Аллегри официальный твиттер клуба.

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