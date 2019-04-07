Аллегри: "Роналду готов к матчу с "Аяксом"
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии форварда Криштиану Роналду.
"Роналду полностью восстановился. Уверен, что он появится на поле в игре против "Аякса", - приводит слова Аллегри Sky Sport.
Напомним, что Роналду травмировал бедро в конце марта в матче за сборную Португалии.
Поединок между "Аяксом" и "Ювентусом" пройдет 10 апреля.
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