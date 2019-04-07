Аллегри: "Роналду готов к матчу с "Аяксом"

2 Теги массимилиано аллегриювентускриштиану роналдуаякс

Аллегри: "Роналду готов к матчу с "Аяксом"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии форварда Криштиану Роналду.

"Роналду полностью восстановился. Уверен, что он появится на поле в игре против "Аякса", - приводит слова Аллегри Sky Sport.

Напомним, что Роналду травмировал бедро в конце марта в матче за сборную Португалии.

Поединок между "Аяксом" и "Ювентусом" пройдет 10 апреля.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Роналду готов показать Реалу,что бы было,если бы его не выгнали из Реала!

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Карыч
Карыч

Он может им показать только фигу в кармане.

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