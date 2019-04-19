Аллегри: "Роналду является будущим "Ювентуса"

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Аллегри: "Роналду является будущим "Ювентуса"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Криштиану Роналду.

"Переход Роналду в "Ювентус" не гарантировал нам автоматическую победу в Лиге Чемпионов. Поэтому мы должны двигаться дальше. Чемпионский титул в Италии это также хорошее завершение сезона.

Роналду является будущим "Ювентуса". В следующем сезоне он будет играть еще лучше, так как разочарован вылетом из Лиги чемпионов, также, как и остальные игроки. Но он спокоен", - цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что "Ювентусу" нужно одержать одну победу, чтобы оформить чемпионский титул. Следующий матч туринский клуб проведет 20 апреля на своем поле с "Фиорентиной".

Не пропустите: Роналду не собирается уходить из "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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