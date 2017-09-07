Аллегри - самый высокооплачиваемый тренер Серии А

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Аллегри - самый высокооплачиваемый тренер Серии А

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, рулевой "бьянконери" зарабатывает 7 миллионов евро в год. Его оклад почти в два раза превосходит зарплату ближайшего преследователя - Лучано Спаллетти из "Интера" (4 млн).

Далее идут главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла (3 млн) и алленаторе "Ромы" Эусебио Ди Франческо (1,5 млн).

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