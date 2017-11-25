Аллегри считает, что у "Ювентуса" нет кризиса

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Аллегри считает, что у "Ювентуса" нет кризиса

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заверил, что в его команде нет кризиса.

"У нас нет больших проблем. Нам нужно подойти к марту в наилучшей форме, чтобы бороться за все трофеи. А сейчас мы отстаём всего на несколько очков в Серии А. "Наполи" опережает нас, потому что демонстрирует невероятную игру. В Лиге Чемпионов у нас тоже всё в порядке, мы близки к выходу в плей-офф. Это наша основная цель на данный момент. Кризис у "Ювентуса" был два года назад, когда мы отставали от лидеров на 12 очков. А сейчас это не кризис. Всё может измениться в ближайшее время" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что по итогам 13 туров "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко. Что касается Лиги Чемпионов, то "бьянконери" расположились на второй строчке в своей группе и пока не обеспечили себе выход в плей-офф.

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