Аллегри сделал прогноз о карьере Роналду в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уверен, что новичок команды Криштиану Роналду добьется успеха в Турине.

"Роналду будет играть на той позиции, где привык. Он он будет забивать в "Ювентусе" столько же голов, как и в других клубах", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт.

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