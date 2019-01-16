Аллегри сделал важное заявление о Роналду

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Аллегри сделал важное заявление о Роналду
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем за Суперкубок Италии против "Милана", заявил, что для форварда команды Криштиану Роналду важно выиграть трофей в стану туринцев.

Роналду нужно что-то выиграть с "Ювентусом", чтобы доказать, что он принес психологию победителя в команду. Роналду выиграл четыре из пять последних Лиг Чемпионов, а также множество других трофеев. Но не стоит забывать, что "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги Чемпионов в последние четыре года.

Победа в чемпионате Италии является одной из наших целей, наряду с Кубком и Суперкубком Италии, а также Лигой Чемпионов. Мы намерены выиграть как можно больше трофеев в нынешнем сезоне", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится сегодня, 16 января, в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Начало матча в 20:30 мск.

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