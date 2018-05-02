Аллегри сделал выбор между "Арсеналом" и "Челси"

Теги массимилиано аллегричелсиарсенал лондонювентус

Аллегри сделал выбор между "Арсеналом" и "Челси"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сделал выбор между лондонскими "Арсеналом" и "Челси", которые заинтересованы в его услугах.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на Daily Star, в случае своего расставания ближайшим летом со "старой синьорой", 50-летний специалист предпочтительным местом продолжения своей карьеры выберет "Эмирэйтс", а не "Стэмфорд Бридж".

Напомним, "Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана". | soccernews.ru

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