Аллегри сделал заявление о будущем Роналду в "Ювентусе"

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Аллегри сделал заявление о будущем Роналду в "Ювентусе"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не покинет клуб текущим летом. Это подтвердил главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

"Роналду сказал мне, что остаётся в "Ювентусе". Он всегда хорошо тренировался и никогда не говорил нам, что хочет уйти. Я видел только слухи в СМИ. Криштиану – бонус для нас, поскольку гарантирует множество голов", - цитирует Аллегри Football Italia.

Контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до конца сезона 2021/22. В последнее время пресса сватала его в "Реал", ПСЖ и "Манчестер Сити".

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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