Аллегри сделал заявление об уходе из "Ювентуса"

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Аллегри сделал заявление об уходе из "Ювентуса"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал свой уход из туринского клуба.

"Я совершенно не жалею, что ушел из "Ювентуса". Мне нужен был перерыв после пяти лет работы. Быть может, руководство "Ювентуса" поняло это даже раньше меня. У нас сохранились хорошие отношения. У президента "Ювентуса" правильные взгляды на футбол.

Роналду силен ментально. Ему 34 года, он выигрывал Лигу Чемпионов, чемпионаты разных стран, получал "Золотые мячи", но все равно находится для себя стимулы. Техника важна, чтобы долго играть на высоком уровне, но главное то, что в голове", - приводит слова Аллегри Padovasport.tv.

Напомним, что под руководством Аллегри "Ювентус" пять раз подряд становился чемпионом Италии, а также дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.

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