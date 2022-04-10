Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Пауло Дибалы из команды по окончании сезона.



"Любовная история Пауло с "Ювентусом" заканчивается. Все романы начинаются и заканчиваются.

Он сделал свой выбор, это жизнь. Пауло отдаст всё, что возможно в оставшихся матчах команды", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в конце нынешнего сезона, а переговоры о продлении зашли в тупик.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач

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