Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Пауло Дибалы из команды по окончании сезона.
"Любовная история Пауло с "Ювентусом" заканчивается. Все романы начинаются и заканчиваются.
Он сделал свой выбор, это жизнь. Пауло отдаст всё, что возможно в оставшихся матчах команды", - сказал итальянский специалист.
Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в конце нынешнего сезона, а переговоры о продлении зашли в тупик.
В текущем сезоне аргентинец сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17