Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"

"Ювентус" на игру против "Наполи" (2:1) мог выйти без главного тренера.

По сведениям Calciomercato, наставник команды Массимилиано Аллегри собирался подать в отставку перед матчем. Глава клуба Андреа Аньелли бросив все дела вернулся в Турин и в ходе личной беседы смог отговорить Аллегри от ухода.

Однако Аллегри все равно может покинуть "Ювентус", но только летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри заинтересованы "Интер", "Реал" и "Рома".

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