Аллегри собирался покинуть "Ювентус" перед игрой с "Наполи"
"Ювентус" на игру против "Наполи" (2:1) мог выйти без главного тренера.
По сведениям Calciomercato, наставник команды Массимилиано Аллегри собирался подать в отставку перед матчем. Глава клуба Андреа Аньелли бросив все дела вернулся в Турин и в ходе личной беседы смог отговорить Аллегри от ухода.
Однако Аллегри все равно может покинуть "Ювентус", но только летом.
Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри заинтересованы "Интер", "Реал" и "Рома".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10