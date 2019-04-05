Аллегри: "Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков.

"Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом".

Манджукич, Дибала и Спинаццола готовы выйти на поле. Коста должен вернуться в строй к "Аяксу", Куадрадо к матчу против СПАЛа.

Касерес пропустит еще три недели. С Сандро и Спинаццолой все в порядке. За состоянием Перина мы следим каждый день", - цитирует Аллегри официальный твиттер "Ювентуса".

Напомним, что 34-летний Роналду получил повреждение бедра в конце марта в матче за сборную Португалии против Сербии (1:1) в отборе квалификации чемпионата Европы-2020.

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