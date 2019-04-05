Аллегри: "Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков.
"Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом".
Манджукич, Дибала и Спинаццола готовы выйти на поле. Коста должен вернуться в строй к "Аяксу", Куадрадо к матчу против СПАЛа.
Касерес пропустит еще три недели. С Сандро и Спинаццолой все в порядке. За состоянием Перина мы следим каждый день", - цитирует Аллегри официальный твиттер "Ювентуса".
Напомним, что 34-летний Роналду получил повреждение бедра в конце марта в матче за сборную Португалии против Сербии (1:1) в отборе квалификации чемпионата Европы-2020.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Лацио
|29
|48
|7
|Рома
|30
|48
|8
|Торино
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Парма
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11