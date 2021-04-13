Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду

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Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в 2019 году выступал за уход из команды нападающего Криштиану Роналду.

По информации Football Italia, перед своей отставкой тренер советовал президенту "старой синьоры" Андреа Аньелли продать португальца.

"Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти", - говорил Аллегри.

Напомним, что летом 2018 году "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор форвард забил 97 голов и сделал 22 ассиста в 126 матчах.

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