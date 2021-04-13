Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду
Фото Global Look Press
Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в 2019 году выступал за уход из команды нападающего Криштиану Роналду.
По информации Football Italia, перед своей отставкой тренер советовал президенту "старой синьоры" Андреа Аньелли продать португальца.
"Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти", - говорил Аллегри.
Напомним, что летом 2018 году "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 117 миллионов евро. С тех пор форвард забил 97 голов и сделал 22 ассиста в 126 матчах.
Не пропустите: Пирло прокомментировал поступок Роналду, бросившего футболку "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020
-
Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
-
"Барселона" готовит предложение по Неймару
-
4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича
Лента новостей
-
Представители Маслова отреагировали на резкие слова Ловчева
-
Тедеско - один из кандидатов на пост главного тренера "Айнтрахта"
-
Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
-
CIES назвали лучшего игрока ТОП-5 чемпионатов за последний месяц. Результат неожиданный
-
Лука Зидан: "Моя фамилия привлекает слишком много внимания"
-
Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезона
-
1
Мюнхен не может гарантировать допуск зрителей на стадион на Евро-2020
-
Все матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили
-
Ловчев: "Маслов — туповатенький футболист"
-
Ибрагимович получил дисквалификацию на один матч
-
1
Аллегри советовал президенту "Ювентуса" продать Роналду
-
В "Спартаке" отреагировали на заявление "Локомотива" об оправдании расизма в адрес Гильерме
-
1
"Барселона" готовит предложение по Неймару
-
4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
1
Рибальта после ухода из "Зенита" получил должность в "Парме"
-
1
Пять топ-клубов претендуют на Милинковича-Савича
-
1
Пеп дарит надежду конкурентам, "Барселона" снова проигрывает в ТОП-матче, а Месси опять не забивает в Классико: главные итоги выходных
-
"Локомотив" ответил на заявление "Спартака" о провокациях Гильерме в адрес болельщиков
-
Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020
-
1
Серхио Рамос заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17