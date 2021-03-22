Аллегри сравнил Месси и Роналду

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Аллегри сравнил Месси и Роналду

Фото: твиттер Italian Football TV/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о португальском нападающем туринского клуба Криштиану Роналду и аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси или Роналду? Они очень разные. Думаю, один более великий, а другой лучше", – приводит слова Аллегри Football Italia.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 30 забитых мячей и четыре голевые передачи в 34 поединках.

Не пропустите: Аллегри рассказал, почему отказал "Реалу" в 2018 году. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Забодали эти сравнения они каждый по своему хорош.

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