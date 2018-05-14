"Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри выиграл чемпионат и Кубок Италии в этом сезоне.

Как сообщает Squawka, Аллегри стал первым тренером, который сделал золотой дубль четыре сезона подряд.

Напомним, что Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года.

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