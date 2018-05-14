Аллегри стал первым тренером, который сделал золотой дубль четыре сезона подряд

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри стал первым тренером, который сделал золотой дубль четыре сезона подряд

"Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри выиграл чемпионат и Кубок Италии в этом сезоне.

Как сообщает Squawka, Аллегри стал первым тренером, который сделал золотой дубль четыре сезона подряд.

Напомним, что Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года.

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