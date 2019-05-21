Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола

Теги франческо тоттихавьер дзанеттимассимилиано аллегри

Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола

Стали известны новые члены Зала славы итальянского футбола по итогам 2018 года.

В номинации "итальянский футболист" отметили Франческо Тотти, "футболист-легионер" - Хавьер Дзанетти, "главный тренер" - Массимилиано Аллегри, "итальянский футболист-ветеран" - Джанкарло Антоньони, "судья" - Никола Риццоли, "итальянская футболистка" - Милена Бертолини. Кроме того, посмертно награждены Амедео Амадеи и Джузеппе Виани.

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