Аллегри: "Трансфер Джана? "Ювентус" не нуждается в усилении"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал понять, что в январе туринский клуб не будет подписывать полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

"Все мы знаем о качествах Эмре Джана. Он является частью прекрасной сборной Германии, но если говорить о трансферном рынке, то "Ювентус" не нуждается в усилении. Единственной сделкой нашего клуба этой зимой стала аренда Марко Пьяцы в "Шальке", которому необходимо набрать хорошую форму после серьёзной травмы" - цитирует Аллегри ESPN.

Напомним, что контракт Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года.

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