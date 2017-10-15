Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после матча восьмого тура Серии А против "Лацио".
"Тревожный звонок раздавался для нас в матчах с "Торино", "Сассуоло" и "Аталантой". Мы испытывали недостаток концентрации и в конечном итоге поплатились за это. Мы потеряли пять очков в последних двух матчах. Очевидно, мы ещё не осознали, что для победы в чемпионате необходимо биться в каждой игре. Некоторые футболисты были уставшими, другие играли с болевыми ощущениями, но нам нет оправданий" - цитирует Аллегри Football Italia.
Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" - "Лацио". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|8
|24
|2
|Интер Милан
|7
|19
|3
|Лацио
|8
|19
|4
|Ювентус
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0