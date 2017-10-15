Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после матча восьмого тура Серии А против "Лацио".

"Тревожный звонок раздавался для нас в матчах с "Торино", "Сассуоло" и "Аталантой". Мы испытывали недостаток концентрации и в конечном итоге поплатились за это. Мы потеряли пять очков в последних двух матчах. Очевидно, мы ещё не осознали, что для победы в чемпионате необходимо биться в каждой игре. Некоторые футболисты были уставшими, другие играли с болевыми ощущениями, но нам нет оправданий" - цитирует Аллегри Football Italia.

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