Аллегри: "У меня есть идея завершить тренерскую карьеру через 5–6 лет"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, когда он намерен завершить карьеру.
"У меня есть идея завершить тренерскую карьеру через 5–6 лет. Пока мне нравится выходить на поле и тренировать, я продолжу это делать, но когда это перестанет приносить мне удовольствие, я остановлюсь. Мне нравится видеть прогресс футболистов. Я люблю предоставлять молодёжи игровое время и смотреть, как они становятся великими. Мне нравится тренировать и видеть успех своих футболистов - это большой источник удовлетворения для меня. Когда я перестану испытывать эмоции, то уйду с должности тренера. Впрочем, есть ещё одна цель. Меня привлекает работа в национальной сборной. Тренировать сборную Италии - это причина гордиться собой" - приводит слова наставника "бьянконери" Football Italia.
Стоит отметить, что Аллегри достаточно молод по тренерским меркам - ему всего 50 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|6
|16
|4
|Лацио
|6
|13
|5
|Рома
|5
|12
|6
|Милан
|6
|12
|7
|Сампдория
|5
|11
|8
|Торино
|6
|11
|9
|Аталанта
|6
|8
|10
|Кьево
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Фиорентина
|6
|7
|13
|Кальяри
|6
|6
|14
|СПАЛ
|6
|4
|15
|Сассуоло
|6
|4
|16
|Кротоне
|6
|4
|17
|Удинезе
|6
|3
|18
|Дженоа
|6
|2
|19
|Хеллас Верона
|6
|2
|20
|Беневенто
|6
|0