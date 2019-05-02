Аллегри: "У меня есть веские причины, чтобы остаться в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он намерен продолжить работу в туринском клубе.
"Мне нужно встретиться с президентом и вместе с ним обсудить дальнейшие планы клуба. "Ювентус" должен каждый год бороться за трофеи во всех турнирах. У меня есть веские причины, чтобы остаться в "Ювентусе".
Завтра нам предстоит дерби с "Торино". Соперник будет стремиться к победе, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны, но неудачно выступил в Кубке Италии и Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15