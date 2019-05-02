Аллегри: "У меня есть веские причины, чтобы остаться в "Ювентусе"

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Аллегри: "У меня есть веские причины, чтобы остаться в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он намерен продолжить работу в туринском клубе.

"Мне нужно встретиться с президентом и вместе с ним обсудить дальнейшие планы клуба. "Ювентус" должен каждый год бороться за трофеи во всех турнирах. У меня есть веские причины, чтобы остаться в "Ювентусе".

Завтра нам предстоит дерби с "Торино". Соперник будет стремиться к победе, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны, но неудачно выступил в Кубке Италии и Лиге Чемпионов.

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