Аллегри: "У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путевку в плей-офф"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил действия своих подопечных в матче группового турнира Лиги Чемпионов против "Спортинга" (1:1).

"Единственное, что было хорошо в матче, – это результат. У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путевку в плей-офф, но мы им не воспользовались, поэтому борьба продолжается. Мы разочарованы, потому что первый тайм получился у нас очень слабым. На пропущенный мяч мы отреагировали достойно, однако мне кажется, что, сравняв счет, мы могли сыграть лучше. У нас было время вырвать победу", - сказал он.

В данный момент "Ювентус" идет на втором месте в группе, отставая от "Барселоны" на три балла. | http://soccernews.ru