Аллегри: "У "Ювентуса" есть все, чтобы выйти в четвертьфинал"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итог первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с лондонским "Тоттенхэмом".

"Это была хорошая игра, мы сделали несколько ошибок отчасти из-за их давления. Джиджи Буффон совершил невероятные сейвы. У нас был шанс повести в счете 3:0, после чего мы еще и не реализовали пенальти. Мы знали, что у нас будут трудности. Мы постараемся победить во второй игре.

Столкнуться с такими трудности - это нормально. После того, как мы повели в счете 2:0, мы стали слишком уверены в себе и перестали играть, но отчасти это случилось из-за давления "Тоттенхэма". Жаль, что мы не выиграли, но у нас есть все, что нужно, чтобы пробиться в четвертьфинал. "Тоттенхэм" - очень техничная и физически крепкая команда. Помимо сейвов Буффона, у них не было реальных шансов отличиться", - цитирует наставника "старой сеньоры" Football Italia.

Напомним, свой комментарий по игре дал и Почеттино. | soccernews.ru