Аллегри удалил все аккаунты в соцсетях
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри удалил все аккаунты в социальных сетях, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 28 февраля 51-летний специалист внезапно деактивировал свои аккаунты в твиттере и инстаграме.
По итогам 25 туров "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая идущий вторым "Наполи" на 13 очков.
В воскресенье "старая синьора" на выезде сыграет с неаполитанцами в рамках 26-го тура чемпионата.
Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года, с командой он выиграл 10 трофеев.
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Аллегри удалил все аккаунты в соцсетях
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10