Аллегри удалил все аккаунты в соцсетях

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри удалил все аккаунты в социальных сетях, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28 февраля 51-летний специалист внезапно деактивировал свои аккаунты в твиттере и инстаграме.

По итогам 25 туров "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая идущий вторым "Наполи" на 13 очков.

В воскресенье "старая синьора" на выезде сыграет с неаполитанцами в рамках 26-го тура чемпионата.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года, с командой он выиграл 10 трофеев.

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