Аллегри: "В этом году мы, как никогда, хотим выиграть все трофеи"

2 Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри: "В этом году мы, как никогда, хотим выиграть все трофеи"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обозначил цели своей команды на предстоящий сезон 2018/2019.

"Естественно, у нас есть больше амбиций выиграть Лигу Чемпионов, чем в предыдущие годы. Но также мы хотим победить в чемпионате, кубке и Суперкубке Италии... В этом году мы, как никогда, хотим выиграть все турниры", - приводит слова наставника "старой синьоры" AS.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по Марсело. | soccernews.ru

Комментарии
Йо

хотеть не вредно

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Хрыстя Пеналду

В Барсе и Ман Сити тоже хотят выграть всё ))))))

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