Аллегри: "В этом году мы, как никогда, хотим выиграть все трофеи"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри обозначил цели своей команды на предстоящий сезон 2018/2019.

" Естественно, у нас есть больше амбиций выиграть Лигу Чемпионов, чем в предыдущие годы. Но также мы хотим победить в чемпионате, кубке и Суперкубке Италии... В этом году мы, как никогда, хотим выиграть все турниры", - приводит слова наставника "старой синьоры" AS.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по Марсело. | soccernews.ru