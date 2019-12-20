Аллегри: "В Италии тактика и схемы - это чушь"

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Аллегри: "В Италии тактика и схемы - это чушь"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, как он относится к футболу.

"Когда я нахожусь на тренерской скамейке, то являюсь зрителем, который смотрит шоу в исполнении игроков. Я люблю наблюдать за тем, как отличный футболист делает что-то невероятное. В Италии тактика и схемы - это чушь. Футбол - это искусство, а игроки мирового уровня - художники. Вам не нужно ничему их учить, вы просто восхищаетесь ими. Всё, что требуется - привести их в наилучшее состояние", - приводит слова 52-летнего специалиста ESPN.

Напомним, что Аллегри покинул "Ювентус" по окончании прошлого сезона после пяти лет в клубе.

СМИ связывали итальянского тренера с работой в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэме" и "Арсенале", но пока он остаётся без команды.

Не пропустите: Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру. | http://soccernews.ru

 
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