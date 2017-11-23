Аллегри: "В матче с "Барселоной" я увидел, что хотел"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Получилась замечательная тактическая игра. Впервые в сезоне мы завершили матч нулевой ничьей и сделали это против "Барселоны", которая очень хорошо защищается. Если бы мы играли чуть быстрее, то могли бы создать больше опасных моментов. Но во втором тайме соперник отлично оборонялся и остановил нас. У "Ювентуса" были только удар Косты и момент Дибалы. Перед матчем я сказал игрокам, что самым важным для меня будет не результат, а содержание игры. Я увидел, что хотел. Команда защищалась как единое целое, "Ювентусу" не так просто забить" - цитирует Аллегри Football Italia.

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