Аллегри восхитился голом Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри восхитился вторым голом нападающего Криштиану Роналду в ворота "Эмполи".

"Это просто волшебство. Только такой выдающийся игрок мог забить подобный гол. Это один из тех мячей, которые будут пытаться повторить дети во дворах" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что дубль 33-летнего Роналду помог "Ювентусу" добыть победу над "Эмполи".

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