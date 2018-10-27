Аллегри восхитился голом Роналду

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Аллегри восхитился голом Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри восхитился вторым голом нападающего Криштиану Роналду в ворота "Эмполи".

"Это просто волшебство. Только такой выдающийся игрок мог забить подобный гол. Это один из тех мячей, которые будут пытаться повторить дети во дворах" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что дубль 33-летнего Роналду помог "Ювентусу" добыть победу над "Эмполи". 

Не пропустите: Роналду забил за клуб с пенальти впервые с апреля. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Джамбон

А Аналду долбаёб

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Генич

Пускай дети пробуют повторить голы Златана, вот это шедевры,а таких голов как забил Роналду пруд пруди,ничего необычного

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Фанат РМ

О,привет ДЫРЯВЫЙ,я думал ты уже испарился с этого сайта,с возвращением ДЫРЯВЫЙ!!!!

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Фанат РМ

Походу он и старичку Алегри вонзил свой палец

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