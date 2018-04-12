Аллегри вступил в перепалку с Серхио Рамосом

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Аллегри вступил в перепалку с Серхио Рамосом

В концовке ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри вступил в перепалку с капитаном мадридцев Серхио Рамосом, который пропускал игру из-за дисквалификации.

"Он сказал мне, что пенальти очевиден, а я лишь ответил, что нарушение спорное. Был пенальти и на Куадрадо" - сказал Аллегри, комментируя конфликт с Рамосом.

Напомним, что защитник "Реала" не имел права находиться в тоннеле, из которого выходят футболисты, в связи с чем ему грозит дисквалификация на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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