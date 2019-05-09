Аллегри выдвинул "Ювентусу" свои условия

"Ювентус" ведет переговоры с наставником команды Массимилиано Аллегри о продлении соглашения.

Как сообщает Todomercadoweb, 51-летний специалист требует новый трехлетний контракт. Также Аллегри хочет получить полный контроль над трансферной деятельностью клуба.

Ранее сообщалось, что руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с увольнением Аллегри с занимаемой должности.

Аллегри работает в "Ювентусе" с 2014 года. За это время клуб под его руководством завоевал 11 трофеев.

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