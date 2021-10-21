Аллегри высказался о победе "Ювентуса" над "Зенитом"

Фото твиттер "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии по итогам матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".

Напомним, что "старая синьора" добыла минимальную выездную победу благодаря голу на 86-й минуте.

"Сегодня мы получили отличный результат. Мы могли сыграть лучше, но это значит, что мы можем ещё лучше подготовиться к следующим матчам. Когда у тебя есть результат, это опасно. Это может снизить внимание. Сегодня у нас были и плохие моменты, но домой мы везём победу, которая может нам позволить выйти в плей-офф", - сказал Аллегри.

"Ювентус" набрал максимально возможные 9 очков в 3 турах ЛЧ и лидирует в группе.

Не пропустите: Семак прокомментировал поражение от "Ювентуса". | http://soccernews.ru