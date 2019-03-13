Аллегри высказался о разгроме "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (3:0).

"Мы показали отличную игру. Футболисты "Ювентуса" демонстрировали технику, точность, агрессию. Всё это мы планировали и на первый матч, но тогда ничего не получилось. Поэтому мне пришлось внести некоторые изменения. Все очень ждали эту игру. Мы ожидали нервный матч, поэтому я попросил игроков сохранять спокойствие и концентрацию. В противном случае мы могли столкнуться с проблемами", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что в первом матче "Ювентус" проиграл "Атлетико" со счётом 2:0, но благодаря хет-трику Криштиану Роналду совершил камбэк.

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