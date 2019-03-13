Аллегри высказался о разгроме "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Теги ювентусатлетико мадридмассимилиано аллегри

Аллегри высказался о разгроме "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (3:0).

"Мы показали отличную игру. Футболисты "Ювентуса" демонстрировали технику, точность, агрессию. Всё это мы планировали и на первый матч, но тогда ничего не получилось. Поэтому мне пришлось внести некоторые изменения. Все очень ждали эту игру. Мы ожидали нервный матч, поэтому я попросил игроков сохранять спокойствие и концентрацию. В противном случае мы могли столкнуться с проблемами", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что в первом матче "Ювентус" проиграл "Атлетико" со счётом 2:0, но благодаря хет-трику Криштиану Роналду совершил камбэк.

Не пропустите: Дибала опубликовал победное фото "Ювентуса" из раздевалки. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов